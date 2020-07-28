ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ БЕЛВЭБ НАЧАЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОНЛАЙН-КРЕДИТЫ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА


11:44 29.07.2020

Банк БелВЭБ расширяет линейку кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса (МСБ): компании и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить онлайн-кредит «Файныя грошы анлайн» для финансирования своей текущей деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заявки рассматриваются автоматически в режиме 24/7 в течение 2 минут.

С 2019 года банк начал активную цифровую трансформацию бизнеса и реализовал множество дистанционных опций для обслуживания физических и юридических лиц.

«В части поддержки малого и среднего бизнеса мы уже почти год работаем в новой бизнес-модели, первоочередная задача которой – значительное упрощение доступа к банковским продуктам и услугам. В последнее время возрос спрос на оперативное удовлетворение финансовых потребностей компаний МСБ. Поэтому наш онлайн-кредит будет выгоден для тех клиентов, кому нужны «быстрые» или «короткие деньги» для финансирования оборотного капитала. К примеру, предприятиям оптовой и розничной торговли», – отметил исполнительный директор Банка БелВЭБ Виктор Апанасик. Этим кредитом также может воспользоваться любой клиент МСБ, который давно сотрудничает с банком и ценит дистанционный простой и быстрый сервис.

Для оформления кредита «Файныя грошы анлайн» https://www.belveb.by/smallbusiness-credit/finansirovanie/onlayn-kreditovanie/faynyya-groshy-anlayn/ необходимо заполнить мини-заявку через систему «Интернет-банк», иных документов не требуется. Кредит оформляется без залога и поручительства на срок до 60 дней. Максимальная сумма финансирования – 100 тыс. рублей. Если заявка на кредит будет одобрена, средства будут доступны клиенту моментально. В настоящее время подать заявку на онлайн-кредит могут клиенты, имеющие расчетный счет в Банке БелВЭБ.

На сегодня все больше и больше субъектов малого и среднего предпринимательства пользуются услугами Банка БелВЭБ. По предварительным оценкам, онлайн-кредитование МСБ к концу года будет составлять до 20-25% финансирования в текущую деятельность. В 2021 году Банк БелВЭБ планирует сделать доступными в режиме онлайн до 100% операций.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2020
валюта курс
EUR 2.8281
USD 2.4103
RUB 3.3511
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8281 +0.0332
USD 2.4103 +0.0214
RUB 3.3511 +0.012
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8350 2.8450
USD 2.4200 2.4290
RUB 3.3300 3.3480
подробнее

Конвертация в банках
на 29.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1740
EUR/RUB 84.7000 85.3000
USD/RUB 72.3500 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте