Банк БелВЭБ расширяет линейку кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса (МСБ): компании и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить онлайн-кредит «Файныя грошы анлайн» для финансирования своей текущей деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заявки рассматриваются автоматически в режиме 24/7 в течение 2 минут.

С 2019 года банк начал активную цифровую трансформацию бизнеса и реализовал множество дистанционных опций для обслуживания физических и юридических лиц.

«В части поддержки малого и среднего бизнеса мы уже почти год работаем в новой бизнес-модели, первоочередная задача которой – значительное упрощение доступа к банковским продуктам и услугам. В последнее время возрос спрос на оперативное удовлетворение финансовых потребностей компаний МСБ. Поэтому наш онлайн-кредит будет выгоден для тех клиентов, кому нужны «быстрые» или «короткие деньги» для финансирования оборотного капитала. К примеру, предприятиям оптовой и розничной торговли», – отметил исполнительный директор Банка БелВЭБ Виктор Апанасик. Этим кредитом также может воспользоваться любой клиент МСБ, который давно сотрудничает с банком и ценит дистанционный простой и быстрый сервис.

Для оформления кредита «Файныя грошы анлайн» https://www.belveb.by/smallbusiness-credit/finansirovanie/onlayn-kreditovanie/faynyya-groshy-anlayn/ необходимо заполнить мини-заявку через систему «Интернет-банк», иных документов не требуется. Кредит оформляется без залога и поручительства на срок до 60 дней. Максимальная сумма финансирования – 100 тыс. рублей. Если заявка на кредит будет одобрена, средства будут доступны клиенту моментально. В настоящее время подать заявку на онлайн-кредит могут клиенты, имеющие расчетный счет в Банке БелВЭБ.

На сегодня все больше и больше субъектов малого и среднего предпринимательства пользуются услугами Банка БелВЭБ. По предварительным оценкам, онлайн-кредитование МСБ к концу года будет составлять до 20-25% финансирования в текущую деятельность. В 2021 году Банк БелВЭБ планирует сделать доступными в режиме онлайн до 100% операций.