БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ЗАКРЫЛ ПРК № 7 В МИНСКЕ

10:48 29.07.2020 ОАО «Паритетбанк» с 28 июля 2020 года закрыл приходно-расходную кассу № 7 ОПЕРУ в Минске (ул. Кирова, 18. Гостиница «Президент-отель»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ближайший пункт обмена валют - №35 РКЦ №1 (пр-т. Независимости, 23. Универсам «Центральный», 2-й этаж).