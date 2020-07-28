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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ЗАКРЫЛ ПРК № 7 В МИНСКЕ
10:48 29.07.2020
ОАО «Паритетбанк» с 28 июля 2020 года закрыл приходно-расходную кассу № 7 ОПЕРУ в Минске (ул. Кирова, 18. Гостиница «Президент-отель»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ближайший пункт обмена валют - №35 РКЦ №1 (пр-т. Независимости, 23. Универсам «Центральный», 2-й этаж).
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