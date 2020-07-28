БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПС-СБЕРБАНК УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДОГОВОРАМ ДЕПОЗИТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

17:59 28.07.2020 ОАО "БПС-Сбербанк" с 28 июля 2020 г. устанавливает новые процентные ставки по договорам депозитов для физлиц в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Сохраняй» с минимальной суммой первоначального / дополнительного взноса 6000 / 600 RUB со сроком возврата 90-1000 дней ставка составляет 2,4% (офлайн) и 2,5% (онлайн).