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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДОГОВОРАМ ДЕПОЗИТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
17:59 28.07.2020
ОАО "БПС-Сбербанк" с 28 июля 2020 г. устанавливает новые процентные ставки по договорам депозитов для физлиц в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Сохраняй» с минимальной суммой первоначального / дополнительного взноса 6000 / 600 RUB со сроком возврата 90-1000 дней ставка составляет 2,4% (офлайн) и 2,5% (онлайн).
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