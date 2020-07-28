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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАРУСБАНКЕ ПОВЫСИЛИСЬ
17:36 28.07.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» повысило процентные ставки по вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь открываемым срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях ставки следующие:
«Классик Безотзывный Яркий» - 12% годовых (фиксированная процентная ставка); «Классик Безотзывный Яркий On-line» - 12,01% годовых (фиксированная процентная ставка);
«Классик Безотзывный Весенний» - 12,5% годовых (ставка кредита овернайт Национального банка РБ (СКО) плюс 3,75 процентного пункта);
«Интернет-депозит Безотзывный Весенний» - 12,51% годовых (СКО плюс 3,76 процентного пункта);
«Урожайный Безотзывный» - 12,8% годовых (СКО плюс 4,05 процентного пункта);
«Урожайный Безотзывный On-line» - 12,81% годовых (СКО плюс 4,06 процентного пункта);
«Успешный Безотзывный»: в течение первых трех месяцев хранения – 13,5% годовых (фиксированная процентная ставка).
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