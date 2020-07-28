БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАРУСБАНКЕ ПОВЫСИЛИСЬ

17:36 28.07.2020 ОАО «АСБ Беларусбанк» повысило процентные ставки по вкладам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь открываемым срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях ставки следующие: «Классик Безотзывный Яркий» - 12% годовых (фиксированная процентная ставка); «Классик Безотзывный Яркий On-line» - 12,01% годовых (фиксированная процентная ставка); «Классик Безотзывный Весенний» - 12,5% годовых (ставка кредита овернайт Национального банка РБ (СКО) плюс 3,75 процентного пункта); «Интернет-депозит Безотзывный Весенний» - 12,51% годовых (СКО плюс 3,76 процентного пункта); «Урожайный Безотзывный» - 12,8% годовых (СКО плюс 4,05 процентного пункта); «Урожайный Безотзывный On-line» - 12,81% годовых (СКО плюс 4,06 процентного пункта); «Успешный Безотзывный»: в течение первых трех месяцев хранения – 13,5% годовых (фиксированная процентная ставка).