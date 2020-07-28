ОАО «Белагропромбанк» с 28 июля 2020 года изменяет размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам) в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров размер процентной ставки по отзывным вкладам (депозиту) «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» будет составлять 2,5% годовых.

По отзывным вкладам «Плюс к стабильности» сроками 95-275 дней и «Плюс к лету» – 4,2% годовых.