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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
17:14 28.07.2020
ОАО «Белагропромбанк» с 28 июля 2020 года изменяет размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам) в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров размер процентной ставки по отзывным вкладам (депозиту) «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» будет составлять 2,5% годовых.
По отзывным вкладам «Плюс к стабильности» сроками 95-275 дней и «Плюс к лету» – 4,2% годовых.
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