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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПРИВЛЕК СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ НА €60 МЛН


16:31 28.07.2020

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, текущий проект является 16 международной сделкой банка на рынке синдицированного заимствования с момента дебюта, который состоялся в 2006 году.

Средства синдицированного кредита предоставляются траншами на срок до 1,5 лет на общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов банка. Организаторами сделки выступили 9 зарубежных финансовых институтов, три из которых впервые приняли участие в данного рода сделках Банка.

Уполномоченные ведущие организаторы: АО «АЛЬФА-БАНК» (в том числе в роли Кредитного управляющего), ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ПАО «Совкомбанк», компания BCS Prime Brokerage Limited;

Ведущие организаторы: АО «Банк Интеза», ПАО РОСБАНК, АО «Altyn Bank» (Дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited);

Организаторы: АО «Народный сберегательный банк Казахстана» и ОАО «Международный Банк Азербайджана».

«Каждая сделка на рынке синдицированного кредитования была уникальной для нашего банка. Данная не стала исключением. Особенно в нынешних ситуации высокой волатильности на внешних рынках, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, а также в условиях удаленного режима работы. Мы благодарны нашим банкам-партнерам за оказанную поддержку и плодотворное сотрудничество», – отметил первый заместитель председателя правления «Беларусбанка» Александр Поливко.

В рамках реализации стратегии банка сделка также позволила расширить географию кредиторов на рынке синдицированного кредитования. В состав банков-участников вошли представители из России, Казахстана, Азербайджана, Великобритании, а также дочерние финансовые институты одной из крупнейших финансовых групп в Европе Societe Generale и итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo.

По словам организаторов сделки, в международных финансовых кругах ОАО «АСБ Беларусбанк» – номер один на финансовом рынке Беларуси, банк, который зарекомендовал себя как надежный деловой партнер с последовательной бизнес-стратегией.
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