БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

15:50 28.07.2020 «Франсабанк» ОАО с 28 июля 2020 года изменяет процентные ставки по вкладам для физлиц в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для отзывного вклада «Результативный» на 735 дней ставка составляет 2,6% годовых; для безотзывного вклада «Верный расчет» на 735 дней - 4,2% годовых; для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 735 дней - 4,2%