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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
15:50 28.07.2020
«Франсабанк» ОАО с 28 июля 2020 года изменяет процентные ставки по вкладам для физлиц в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для отзывного вклада «Результативный» на 735 дней ставка составляет 2,6% годовых; для безотзывного вклада «Верный расчет» на 735 дней - 4,2% годовых; для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 735 дней - 4,2%
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