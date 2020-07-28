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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ПОВЫШАЮТСЯ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США
14:20 28.07.2020
С 28 июля Беларусбанк повышает процентные ставки по вновь открываемым срочным банковским вкладам (депозитам) в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «Классик Отзывный с фиксированной процентной ставкой»: на 3 месяца - 0,35% годовых; на 6 месяцев - 0,4% годовых; на 9 месяцев - 0,45% годовых.
«Классик Отзывный On-line с фиксированной процентной ставкой»: на 3 месяца - 0,36% годовых; на 6 месяцев - 0,41% годовых; на 9 месяцев - 0,46% годовых.
«Классик Безотзывный с фиксированной процентной ставкой»: на 3 месяца - 0,75% годовых; на 6 месяцев - 1% годовых; на 9 месяцев - 1,24% годовых.
«Классик Безотзывный On-line с фиксированной процентной ставкой»: на 3 месяца - 0,76% годовых; на 6 месяцев - 1,01% годовых; на 9 месяцев - 1,25% годовых.
«Стабильный Отзывный» - 0,4% годовых (фиксированная процентная ставка).
«Стабильный Отзывный On-line» - 0,41% годовых (фиксированная процентная ставка).
«Стабильный Безотзывный» - 0,8% годовых (фиксированная процентная ставка).
«Стабильный Безотзывный On-line» - 0,81% годовых (фиксированная процентная ставка).
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