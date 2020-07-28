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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ДОГОВОРОВ СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО
13:04 28.07.2020
Заключение некоторых договоров срочного банковского вклада в российских рублях в Белагропромбанке приостановлено.
«В связи со снижением с 27 июля 2020 года ставки кредита «овернайт» Центрального Банка России, недоступно заключение некоторых договоров срочного банковского вклада (депозита) в российских рублях», - говорится в сообщении банка.
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