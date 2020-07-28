БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ДОГОВОРОВ СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО

13:04 28.07.2020 Заключение некоторых договоров срочного банковского вклада в российских рублях в Белагропромбанке приостановлено. «В связи со снижением с 27 июля 2020 года ставки кредита «овернайт» Центрального Банка России, недоступно заключение некоторых договоров срочного банковского вклада (депозита) в российских рублях», - говорится в сообщении банка.