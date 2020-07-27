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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК БЕЛАГРОПРОМБАНКА ПО СРОЧНЫМ БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
11:45 28.07.2020
ОАО «Белагропромбанк» с 28 июля 2020 года увеличивает размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам) в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров размер процентной ставки будет составлять по вкладам «Плюс к лету» в долларах США – 1,25% годовых; «Плюс к лету» в евро – 1,0% годовых.
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