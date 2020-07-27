В воскресенье, 26 июля, в Банке БелВЭБ произошел технический сбой: наблюдались проблемы в работе банкоматов, банковских карт, приложений.

Как выяснилось, проблемы связаны с перебоями в работе процессингового центра Банка БелВЭБ.

«26 июля из-за перепадов напряжения в здании Банка БелВЭБ произошло аварийное отключение системы кондиционирования. Это привело к сбою в работе Центра обработки данных. В результате клиентам Банка БелВЭБ и банков-партнеров был недоступен ряд сервисов», - пояснили в пресс-службе банка.

К настоящему моменту устранены все последствия возникшей проблемы, сервисы Банка БелВЭБ доступны и работают в штатном режиме. По состоянию на 27 июня банк не зафиксировал фактов двойных списаний со счетов клиентов и неправомерных блокировок сумм при платежах. Однако если они обнаружатся, банк скорректирует неточности, все ошибочно списанные денежные средства будут возвращены клиентам.

Банк также отрегулирует вопросы наложения штрафных санкций по непогашению клиентами кредитов 26 июля из-за технического сбоя.

Вместе с тем сообщения о проблемах с антивирусом в мобильном приложении UP не связаны с произошедшим 26 июля сбоем. Банк направил обращения производителям антивирусного программного обеспечения (Avast, AVG и Zillya) о ложном срабатывании антивирусов. Ведется работа над решением проблемы совместно с этими компаниями.