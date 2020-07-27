БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ В РАМКАХ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ЯГОДНЫЙ ПРОМОКОД»

09:45 28.07.2020 ОАО «Белагропромбанк» с 28 июля 2020 года изменяет размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в рамках рекламной акции «Ягодный промокод» в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на срок 95 дней размер процентной ставки будет составлять 4,2% годовых.