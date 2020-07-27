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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ В РАМКАХ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ЯГОДНЫЙ ПРОМОКОД»
09:45 28.07.2020
ОАО «Белагропромбанк» с 28 июля 2020 года изменяет размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров в рамках рекламной акции «Ягодный промокод» в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на срок 95 дней размер процентной ставки будет составлять 4,2% годовых.
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