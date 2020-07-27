БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ ЮРЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

17:18 27.07.2020 «Франсабанк» ОАО с 23 июля 2020 года изменило процентные ставки по депозитам для юрлиц в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь открываемым банковским депозитам для юридических лиц в российских рублях действует следующий размер процентных ставок: для срочного отзывного вклада от 7 дней - не более 2,6%; для безотзывного вклада от 1 месяца + 1 день до 6 месяцев включительно - не более 2,6% годовых и для срочного отзывного от 6 месяцев + 1 день - не более 4,2% годовых.