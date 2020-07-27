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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОФИС ПРОДАЖ АЛЬФА-БАНКА В ВИТЕБСКЕ ПЕРЕЕЗЖАЕТ НА НОВОЕ МЕСТО
15:20 27.07.2020
Удаленное рабочее место "Офис продаж "На Правды" ЗАО «Альфа-Банк» в Витебске переезжает на новое место.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, офис будет работать с 1 августа в Витебске на пр. Людникова, 16а.
По новому адресу будут открыты две кассы, одна из которых — с продленным режимом работы (пн- пт: с 09:00 до 19:00; сб: 10:00 до 16:00).
Последний день работы УРМ по старому адресу (ул. Правды, 64Б) — 31 июля 2020 года.
Кроме того, с 27 июля ПСТС в Витебске (ул. Правды, 64Б) демонтируют. Такимобразом, в Витебске будет два ПСТС, расположенных по адресам: ул. Космонавтов, 11 (работает круглосуточно) и пр. Людникова, 16а (работает по режиму работы регионального отделения по Витебской области).
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