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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
14:01 27.07.2020
ОАО "Технобанк" с 27 июля 2020 года изменяет процентные ставки для физических лиц в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам "Новый" на 735 дней ставка составляет 5,1% годовых; "Новая вершина" на 365 дней - 2,62% годовых; "Выгодный" на 365 дней - 2,62% годовых; "Выгодный" на 45 дней - 2,62% годовых.
Подробную информацию о вкладах ОАО "Технобанк" для физических лиц можно получить на сайте в разделе "Вклады в российских рублях" и "Интернет-депозиты", а также в отделениях банка и контакт-центре по телефону 8 (017) 388-57-57.
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