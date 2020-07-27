ОАО "Технобанк" с 27 июля 2020 года изменяет процентные ставки для физических лиц в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам "Новый" на 735 дней ставка составляет 5,1% годовых; "Новая вершина" на 365 дней - 2,62% годовых; "Выгодный" на 365 дней - 2,62% годовых; "Выгодный" на 45 дней - 2,62% годовых.

Подробную информацию о вкладах ОАО "Технобанк" для физических лиц можно получить на сайте в разделе "Вклады в российских рублях" и "Интернет-депозиты", а также в отделениях банка и контакт-центре по телефону 8 (017) 388-57-57.