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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИОРБАНКА ОТКРЫЛОСЬ В МИНСКЕ
12:53 27.07.2020
Приорбанк открыл новое современное отделение в торговом центре Green City в Минске (ул. Притыцкого, 156).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оно спроектировано таким образом, чтобы клиенты могли быстро и комфортно совершить все необходимые операции.
В новом отделении создана круглосуточная зона самообслуживания с платежно-справочными терминалами, банкоматом и приемщиком выручки.
Кроме этого, в отделении установлен компьютер самообслуживания, чтобы клиенты без очередей смогли оформить заявку на оформление карточки, депозита или кредита, подключить интернет-банк.
Сотрудники банка проконсультируют и помогут подобрать оптимальный вариант обслуживания для физических и юридических лиц.
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