Приорбанк открыл новое современное отделение в торговом центре Green City в Минске (ул. Притыцкого, 156).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оно спроектировано таким образом, чтобы клиенты могли быстро и комфортно совершить все необходимые операции.

В новом отделении создана круглосуточная зона самообслуживания с платежно-справочными терминалами, банкоматом и приемщиком выручки.

Кроме этого, в отделении установлен компьютер самообслуживания, чтобы клиенты без очередей смогли оформить заявку на оформление карточки, депозита или кредита, подключить интернет-банк.

Сотрудники банка проконсультируют и помогут подобрать оптимальный вариант обслуживания для физических и юридических лиц.