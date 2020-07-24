Беларусбанк расширил возможности по дистанционному депозитарному обслуживанию физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в системе «Интернет-банкинг» введен сервис оформления запросов на получение выписки по счету «депо» и справки о полученных клиентом доходах по ценным бумагам.

Теперь для получения официальных документов депозитария в отношении ценных бумаг не требуется посещение банка. На основании электронного запроса депозитарий банка оформит их на бумажном носителе и направит документы заказным письмом по указанному клиентом адресу.

Внедрение данной технологии является еще одним шагом цифровизации деятельности банка по оказанию услуг на рынке ценных бумаг – клиентам уже доступна возможность в режиме онлайн приобретать облигации банка и отдельных корпоративных эмитентов, а также открывать счет «депо» и следить за его состоянием.