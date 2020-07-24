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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОБНОВИЛ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» И ПРИЛОЖЕНИЕ VTB MBANK


17:36 24.07.2020

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) запустило обновленную версию сервиса «Интернет-банк» и мобильного приложения VTB mBank для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиентом банка можно стать без посещения офиса, зарегистрировавшись на сайте.

В новой версии «Интернет-банка» и приложения VTB mBank реализована возможность регистрации с использованием МСИ (межбанковской системы идентификации). Благодаря этому новым клиентам в режиме онлайн стало доступно большинство банковских услуг. Пройдя регистрацию, они могут открыть счет, оформить онлайн-депозит, отправить заявку на кредит и др. Кроме этого, улучшен функционал P2P-переводов в части платежей между карточками банков Беларуси и расширен перечень дополнительных услуг банка.

Это шестое улучшение с момента запуска новой системы дистанционного банковского обслуживания в октябре прошлого года. В декабре банк внедрил регистрацию в системе по любому продукту, запустил специального помощника для новых пользователей, добавил возможность пополнения депозита с текущего счета. Позже реализовал возможность досрочного погашения долга, открытия депозитов в иностранной валюте, расширил функционал избранных платежей, а также внедрил автоматическое обновление баланса. В апреле этого года у клиентов также появилась возможность добавления карточек ВТБ Беларусь из приложения для iOS в Apple Wallet.
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