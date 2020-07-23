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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ РАСШИРИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
10:34 24.07.2020
ОАО «Белинвестбанк» провело масштабное обновление Интернет-банкинга для юридических лиц, сообщили в пресс-службе банка.
В результате сразу три сервиса в Интернет-банкинге для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Белинвестбанка наполнились новыми возможностями.
В частности, модернизирован сервис «Эквайринг». В его рамках завершен третий этап реализации проекта «Кабинет эквайера». Теперь в Интернет-банкинге для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей кроме просмотра информации по заключенному договору и отчетности по торговым точкам можно направить заявку на регистрацию новой точки либо обновление данных по действующей. Во вкладке «Эквайринг» на договоре добавлена кнопка «Заявка к договору эквайринга», после нажатия на которую станет доступна форма для заполнения.
Сервис «Мои контрагенты» прост и удобен в использовании. Он позволяет просмотреть топ-10 самых популярных получателей платежей за последние 12 месяцев.
Кроме просмотра клиенту доступна информация о последнем платеже, направленном в адрес контрагента, а также возможность создать на его основе платежное поручение с уже заполненными полями.
Аналогичным образом построен сервис «Налоги» с разбивкой по различным видам обязательных платежей. Теперь нет необходимости каждый раз вводить одинаковые данные и можно экономить время на проведении платежей.
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