ОАО «Белинвестбанк» провело масштабное обновление Интернет-банкинга для юридических лиц, сообщили в пресс-службе банка.

В результате сразу три сервиса в Интернет-банкинге для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Белинвестбанка наполнились новыми возможностями.

В частности, модернизирован сервис «Эквайринг». В его рамках завершен третий этап реализации проекта «Кабинет эквайера». Теперь в Интернет-банкинге для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей кроме просмотра информации по заключенному договору и отчетности по торговым точкам можно направить заявку на регистрацию новой точки либо обновление данных по действующей. Во вкладке «Эквайринг» на договоре добавлена кнопка «Заявка к договору эквайринга», после нажатия на которую станет доступна форма для заполнения.

Сервис «Мои контрагенты» прост и удобен в использовании. Он позволяет просмотреть топ-10 самых популярных получателей платежей за последние 12 месяцев.

Кроме просмотра клиенту доступна информация о последнем платеже, направленном в адрес контрагента, а также возможность создать на его основе платежное поручение с уже заполненными полями.

Аналогичным образом построен сервис «Налоги» с разбивкой по различным видам обязательных платежей. Теперь нет необходимости каждый раз вводить одинаковые данные и можно экономить время на проведении платежей.