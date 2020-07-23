ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ РАСШИРИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ


10:34 24.07.2020

ОАО «Белинвестбанк» провело масштабное обновление Интернет-банкинга для юридических лиц, сообщили в пресс-службе банка.

В результате сразу три сервиса в Интернет-банкинге для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Белинвестбанка наполнились новыми возможностями.

В частности, модернизирован сервис «Эквайринг». В его рамках завершен третий этап реализации проекта «Кабинет эквайера». Теперь в Интернет-банкинге для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей кроме просмотра информации по заключенному договору и отчетности по торговым точкам можно направить заявку на регистрацию новой точки либо обновление данных по действующей. Во вкладке «Эквайринг» на договоре добавлена кнопка «Заявка к договору эквайринга», после нажатия на которую станет доступна форма для заполнения.

Сервис «Мои контрагенты» прост и удобен в использовании. Он позволяет просмотреть топ-10 самых популярных получателей платежей за последние 12 месяцев.

Кроме просмотра клиенту доступна информация о последнем платеже, направленном в адрес контрагента, а также возможность создать на его основе платежное поручение с уже заполненными полями.

Аналогичным образом построен сервис «Налоги» с разбивкой по различным видам обязательных платежей. Теперь нет необходимости каждый раз вводить одинаковые данные и можно экономить время на проведении платежей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2020
валюта курс
EUR 2.7624
USD 2.3857
RUB 3.3613
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7624 +0.013
USD 2.3857 +0.0003
RUB 3.3613 -0.0059
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7700 2.7800
USD 2.3930 2.4050
RUB 3.3410 3.3550
подробнее

Конвертация в банках
на 24.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1600
EUR/RUB 82.6000 83.5000
USD/RUB 71.3500 72.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте