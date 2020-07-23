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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК УСТАНОВИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РВСР НА АВГУСТ 2020 ГОДА


18:05 23.07.2020

Национальный банк Беларуси установил отдельные значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) по инструментам кредитного рынка на июль 2020 года.

Согласно опубликованной на сайте регулятора информации, РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), установлена на уровне 11,77% годовых (в июле 2020 года - 11,88%). Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных) РВСР в августе составит 13,50% годовых (в июле - 13,51%).

Напомним, с 1 марта по 31 декабря 2020 г. расчетные величины стандартного риска по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических и юридических лиц не утверждаются и не применяются для новых срочных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц, облигаций банков новых выпусков, номинированных в белорусских рублях.

Расчетные величины стандартного риска рассчитывались Нацбанком с 1 марта 2019 года ежемесячно на основе средних процентных ставок по шести финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте системно значимых банков, отнесенных к группе значимости I. К группе системной значимости I в 2020 году отнесены ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк».
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