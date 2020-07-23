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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 1 АВГУСТА БСБ БАНК СНИЖАЕТ ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМАХ ИНТЕРНЕТ-БАНК И КЛИЕНТ-БАНК


17:27 23.07.2020

ЗАО «БСБ Банк» с 1 августа 2020 г. снижает тарифы на обслуживание в системах Интернет-Банк и Клиент-Банк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ежемесячная абонентская плата за пользование системой Клиент-Банк («Bank-iT/client») составит 14,5 белорусских рубля в месяц для юридических лиц вне зависимости от количества совершаемых платежей; индивидуальных предпринимателей при совершении более 5 платежей в месяц (от 0 до 5 платежей абонентская плата 10 белорусских рублей в месяц).

Для пользователей системы Интернет-Банк («Bank-iT/ibank») ежемесячная абонентская плата составит 9,5 белорусских рубля в месяц.

В случае необходимости повторной активации системы после ее блокировки или переустановки системы Клиент-Банк («Bank-iT/client»), стоимость таких услуг будет снижена вдвое.
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