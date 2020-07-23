ОАО «Белагропромбанк» заключило рамочный договор с АО «БКС Банк» - российским финансовым институтом, предусматривающий возможность организации финансирования внешнеторговых операций клиентов банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, заключение договора выступает очередным этапом последовательного процесса развития и укрепления международных связей с финансовыми институтами во всем мире, в том числе в Российской Федерации.

Практическая реализация подписанного документа будет способствовать увеличению объема поддержки экспортно-импортных операций резидентов двух стран.

АО «БКС Банк» - универсальный коммерческий банк, основанный в 1989 году, входит в состав финансовой группы БКС, предоставляющей частным и институциональным клиентам полный спектр финансовых услуг.