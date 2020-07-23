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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ КЛИЕНТОВ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ ОШИБКАХ ПРИ ОТОБРАЖЕНИИ БАЛАНСА


14:29 23.07.2020

Сегодня, 23 июля, по результатам мониторинга выполнения автоматических процессов обработки операций пополнения счетов платежных карточек было обнаружено неправильное отображение баланса на счетах некоторых клиентов ОАО «Белгазпромбанк».

Банк призывает сохранять спокойствие и дождаться официального сообщения о завершении работ по исправлению ошибок. В данный момент специалисты банка выясняют и устраняют причины произошедшего.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предварительное время устранения - до 15:00.
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