БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА ОТ ИМЕНИ АССОЦИАЦИИ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ

12:32 23.07.2020 Участились случаи телефонного мошенничества, когда якобы от имени Ассоциации белорусских банков мошенники пытаются узнать у граждан данные о платежных картах, вкладах и т.п. «Ассоциация заявляет, что не осуществляет никакие банковские операции с населением и юридическими лицами, не запрашивала и не запрашивает никакие сведения у клиентов банков. При обращении к гражданам по данным вопросам от имени Ассоциации белорусских банков просим ни в коем случае не сообщать мошенникам конфиденциальные сведения о себе и своих банковских операциях и незамедлительно проинформировать об этом милицию», - говорится в заявлении ассоциации.