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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА ОТ ИМЕНИ АССОЦИАЦИИ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ
12:32 23.07.2020
Участились случаи телефонного мошенничества, когда якобы от имени Ассоциации белорусских банков мошенники пытаются узнать у граждан данные о платежных картах, вкладах и т.п.
«Ассоциация заявляет, что не осуществляет никакие банковские операции с населением и юридическими лицами, не запрашивала и не запрашивает никакие сведения у клиентов банков. При обращении к гражданам по данным вопросам от имени Ассоциации белорусских банков просим ни в коем случае не сообщать мошенникам конфиденциальные сведения о себе и своих банковских операциях и незамедлительно проинформировать об этом милицию», - говорится в заявлении ассоциации.
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