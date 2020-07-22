БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОГРАНИЧЕН ПРИЕМ КУПЮР НОВОГО ОБРАЗЦА ИНФОКИОСКАМИ АЛЬФА-БАНКА

10:43 23.07.2020 ЗАО «Альфа-Банк» уведомило об ограничениях, связанных с приемом инфокиосками и ресайклерами купюр нового образца. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, инфокиоски не принимают купюры номиналом 20 и 50 BYN нового образца, а ресайклеры не принимают купюры номиналом 50 BYN нового образца. В банке рассчитывают устранить проблему к августу.