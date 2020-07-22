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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ВНЕДРИЛ ТЕХНОЛОГИЮ KEYBLOCK ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК
09:55 23.07.2020
ОАО «Белинвестбанк» первым в Беларуси успешно внедрило в промышленную эксплуатацию технологию KeyBlock в части персонализации банковских платежных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, технология используется при подготовке данных для их эмиссии. KeyBlock является самым эффективным способом защиты целостности криптографических ключей, а соответственно многократно повышает безопасность использования платежных карточек и гарантирует защиту персональных данных клиентов.
Согласно международным нормам, установленным PCI SSC (стандартом безопасности данных индустрии платежных карточек) вся работа с зашифрованными симметричными ключами должна вестись в структурах, именуемых блоками ключа (key blocks). Иными словами, это список критериев, которому должен удовлетворять сервис, если он участвует в управлении такими вещами как номер платежной карточки, срок её действия и CVV/CVC код.
Тестирование программного обеспечения и полный переход на персонализацию банковских платежных карточек в структуре KeyBlock осуществлены силами служб Белинвестбанка.
Для владельцев платежных карточек внедрение ключей KeyBlock прошло незаметно. Вместе с тем нововведение стало очередным шагом на пути повышения качества и безопасности обслуживания клиентов в рамках ЭкоСистемы Белинвестбанка.
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