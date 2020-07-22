ОАО «Белинвестбанк» первым в Беларуси успешно внедрило в промышленную эксплуатацию технологию KeyBlock в части персонализации банковских платежных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, технология используется при подготовке данных для их эмиссии. KeyBlock является самым эффективным способом защиты целостности криптографических ключей, а соответственно многократно повышает безопасность использования платежных карточек и гарантирует защиту персональных данных клиентов.

Согласно международным нормам, установленным PCI SSC (стандартом безопасности данных индустрии платежных карточек) вся работа с зашифрованными симметричными ключами должна вестись в структурах, именуемых блоками ключа (key blocks). Иными словами, это список критериев, которому должен удовлетворять сервис, если он участвует в управлении такими вещами как номер платежной карточки, срок её действия и CVV/CVC код.

Тестирование программного обеспечения и полный переход на персонализацию банковских платежных карточек в структуре KeyBlock осуществлены силами служб Белинвестбанка.

Для владельцев платежных карточек внедрение ключей KeyBlock прошло незаметно. Вместе с тем нововведение стало очередным шагом на пути повышения качества и безопасности обслуживания клиентов в рамках ЭкоСистемы Белинвестбанка.