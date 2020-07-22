ОАО «БПС-Сбербанк» с 1 августа 2020 года вносит изменения в Сборник вознаграждений на услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются формы оплаты за обслуживание по пакетам операций: «Микро», «Легкий», «Минимальный».

В частности, оплата абонентской платы за пользование пакетом операций «Микро», «Легкий», «Минимальный» будет осуществляться на условиях предоплаты - в период c первого рабочего по последний рабочий день (включительно) месяца, предшествующего месяцу обслуживания по Пакету операций.