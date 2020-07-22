ОАО «Белорусский народный банк» предлагает усовершенствованный QR-функционал в мобильном приложении i’mbanking.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, благодаря QR-функционалу снятие наличных и пополнение текущих счетов в кассах БНБ-Банка не требует громоздких номеров, документов и стояния в очередях.

Для это достаточно запустить приложение i’mbanking.by, выбрать текущий счет для проведения операции, а затем «Наличные».

После этого следует выбрать нужную функцию: снять или внести; ввести сумму, используя карту выбрать удобный адрес и сформировать QR-код; завершить операцию в кассе любого отделения БНБ-Банка.

При снятии наличных с текущего счета необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. При снятии наличных более 500 USD/EUR рекомендуется заранее согласовать сумму с отделением.