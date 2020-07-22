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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ КЛИЕНТАМ QR-ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СЧЕТОМ В I’MBANKING.BY
16:51 22.07.2020
ОАО «Белорусский народный банк» предлагает усовершенствованный QR-функционал в мобильном приложении i’mbanking.by.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, благодаря QR-функционалу снятие наличных и пополнение текущих счетов в кассах БНБ-Банка не требует громоздких номеров, документов и стояния в очередях.
Для это достаточно запустить приложение i’mbanking.by, выбрать текущий счет для проведения операции, а затем «Наличные».
После этого следует выбрать нужную функцию: снять или внести; ввести сумму, используя карту выбрать удобный адрес и сформировать QR-код; завершить операцию в кассе любого отделения БНБ-Банка.
При снятии наличных с текущего счета необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. При снятии наличных более 500 USD/EUR рекомендуется заранее согласовать сумму с отделением.
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