С 22 июля 2020 года ОАО «Белгазпромбанк» и ООО «Хьюмен Систем» запускают новый партнерский сервис – модуль DirectBank.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис предназначен для всех действующих и потенциальных клиентов Белгазпромбанка и ООО «Хьюмен Систем», совершающих операции через систему «Интернет-банк «Бизнес» (ООО «Хьюмен Систем» – официальный партнер фирмы «1С», Москва с 1997 г.).

Технология DirectBank призвана облегчить работу пользователей «1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8» компании «Хьюмен систем» при взаимодействии с банком.

Сервис DirectBank позволяет: отправлять документы в банк и получать документы из банка нажатием всего одной кнопки в программе «1С»; избежать выгрузки документов в промежуточные файлы, что значительно ускоряет время обработки банковских документов.

В настоящий момент через DirectBank бизнес-клиенты смогут: получать выписки по всем счетам из банка непосредственно из «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8»; отправлять платежные поручения в белорусских рублях.

Также в разработке находятся решения от ряда других франчайзи 1С.

Для получения доступа к сервису DirectBank клиентам банка необходимо обратиться в компанию «Хьюмен Систем» по телефону +375 (17) 220-40-40.

Если кто-то не является клиентом Белгазпромбанка, но использует «1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8» от компании «Хьюмен систем», подключить услугу «Интернет-банк «Бизнес» и открыть текущий (расчетный) счет можно, обратившись в ближайшее обслуживающее подразделение банка.

Франчайзи - это компания или индивидуальный предприниматель, которые покупают право выступать на рынке под именем франчайзора (продавца франшизы), используя его бизнес-систему, а также приобретают возможность обучения и помощь при создании бизнеса.