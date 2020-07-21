Сальдо текущего счета платежного баланса Беларуси за январь-апрель 2020 г. сложилось отрицательным в размере $1,3 млрд, или 7,1% ВВП). Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка.

Для сравнения: за январь-апрель 2019 г. отрицательное сальдо составило $1,4 млрд, или 7,6% к ВВП.

Согласно информации, сальдо первичных доходов за январь-апрель 2020 г. сформировалось с дефицитом в размере $2 млрд (за январь-апрель 2019 г. сальдо составляло минус $1,8 млрд).

По статье "Вторичные доходы" сальдо сформировалось положительным в сумме $242,2 млн против $305,2 млн за январь-апрель 2019 г.

По финансовому счету платежного баланса (без учета операций с резервными активами и связанных с ними статей) приток капитала составил $29,6 млн, или 0,2 процентных пункта к ВВП (за январь-апрель 2019 г. объем чистого заимствования у остального мира составил $1,7 млрд, или 9,3% к ВВП.

Приток по финансовому счету за счет поступления прямых инвестиций в экономику страны составил $1,4 млрд (за январь-апрель 2019 г. - $1,3 млрд). При этом реинвестированные доходы составили $1,3 млрд.