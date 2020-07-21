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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ И ООО «АСБ ЛИЗИНГ» РАСШИРЯТ ДОСТУП МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА К ФИНАНСИРОВАНИЮ
10:45 22.07.2020
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ООО «АСБ Лизинг» подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Банка развития.
В настоящее время субъектам малого и среднего предпринимательства доступен полный перечень имеющихся продуктов. Субъекты МСП имеют возможность получить финансовую поддержку не только напрямую в банках-партнерах, но и через лизинговые организации Беларуси, в том числе через «АСБ Лизинг».
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