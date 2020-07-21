ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ООО «АСБ Лизинг» подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Банка развития.

В настоящее время субъектам малого и среднего предпринимательства доступен полный перечень имеющихся продуктов. Субъекты МСП имеют возможность получить финансовую поддержку не только напрямую в банках-партнерах, но и через лизинговые организации Беларуси, в том числе через «АСБ Лизинг».