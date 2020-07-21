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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 АВГУСТА В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ СТАНЕТ БЕСПЛАТНЫМ SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ
16:53 21.07.2020
С 1 августа 2020 года в ОАО «Белгазпромбанк» станет бесплатным SMS-информирование для карточек, на которые осуществляется выплата пенсий и пособий, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.
Белгазпромбанк предоставляет такие условия для получения пенсионных выплат или социальных пособий, как: бесплатный выпуск и обслуживание карточек с cash-back (вознаграждение за совершение безналичных операций) для получения пенсий и пособий CashAlot и Mastercard World в течение 5-ти лет. Благодаря сервисами PUSH-уведомление либо SMS-информирование есть возможность оперативно узнать о расходных операциях, а также о поступлении денежных средств на карточку или зачислении вознаграждения от банка за совершение безналичных операций,
Подключить услугу PUSH-уведомления и SMS-информирования можно самостоятельно с использованием «Интернет-банка» или Мобильного приложения BGPB mobile, или в офисах Белгазпромбанка.
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