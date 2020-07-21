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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В ДОЛЛАРАХ США ДЛЯ ИП И ЮРЛИЦ
15:47 21.07.2020
ЗАО «Цептер Банк» с 21 июля 2020 года увеличивает процентные ставки по вновь заключенным депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам «Умный бизнес» и «Безотзывный» ставка составляет 1,25% годовых на срок от 1 до 12 месяцев и 1,75% годовых на срок свыше 12 месяцев.
По депозитам «Начни действовать!» и «Энергичный Бизнес» ставка составляет 0,75% годовых.
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