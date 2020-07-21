ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает добровольное страхование рисков держателей банковских платежных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, страховой тариф составляет 2% от страховой суммы, которая может варьироваться от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Например, при страховой сумме 1 тыс. рублей годовой страховой взнос составит 20 рублей.

Оформляя договор, страхователь получает гарантированную финансовую защиту в следующих ситуациях: утрата, хищение, повреждение банковской платежной карточки; несанкционированный доступ к текущему банковскому счету; хищение наличных денежных средств, полученных в банкомате; утрата документов вместе с банковской платежной карточкой; защита цены и товара (возмещается разница между стоимостью приобретения товара, который был оплачен с использованием застрахованной карточки, и наименьшей по размеру стоимостью такого же товара в магазине приобретения либо в ином магазине на территории Беларуси).

Территория действия страхования – весь мир, за исключением страховых случаев защиты цены и товара, действие которых осуществляется только на территории Беларуси.

Подробнее с условиями страхования можно ознакомиться на сайте банка.