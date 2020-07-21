|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЮТ СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ КАРТОЧКИ
14:25 21.07.2020
ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает добровольное страхование рисков держателей банковских платежных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, страховой тариф составляет 2% от страховой суммы, которая может варьироваться от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Например, при страховой сумме 1 тыс. рублей годовой страховой взнос составит 20 рублей.
Оформляя договор, страхователь получает гарантированную финансовую защиту в следующих ситуациях: утрата, хищение, повреждение банковской платежной карточки; несанкционированный доступ к текущему банковскому счету; хищение наличных денежных средств, полученных в банкомате; утрата документов вместе с банковской платежной карточкой; защита цены и товара (возмещается разница между стоимостью приобретения товара, который был оплачен с использованием застрахованной карточки, и наименьшей по размеру стоимостью такого же товара в магазине приобретения либо в ином магазине на территории Беларуси).
Территория действия страхования – весь мир, за исключением страховых случаев защиты цены и товара, действие которых осуществляется только на территории Беларуси.
Подробнее с условиями страхования можно ознакомиться на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2020
Курсы в банках
на 21.07.2020
Конвертация в банках
на 21.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте