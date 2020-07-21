ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЮТ СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ КАРТОЧКИ


14:25 21.07.2020

ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает добровольное страхование рисков держателей банковских платежных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, страховой тариф составляет 2% от страховой суммы, которая может варьироваться от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Например, при страховой сумме 1 тыс. рублей годовой страховой взнос составит 20 рублей.

Оформляя договор, страхователь получает гарантированную финансовую защиту в следующих ситуациях: утрата, хищение, повреждение банковской платежной карточки; несанкционированный доступ к текущему банковскому счету; хищение наличных денежных средств, полученных в банкомате; утрата документов вместе с банковской платежной карточкой; защита цены и товара (возмещается разница между стоимостью приобретения товара, который был оплачен с использованием застрахованной карточки, и наименьшей по размеру стоимостью такого же товара в магазине приобретения либо в ином магазине на территории Беларуси).

Территория действия страхования – весь мир, за исключением страховых случаев защиты цены и товара, действие которых осуществляется только на территории Беларуси.

Подробнее с условиями страхования можно ознакомиться на сайте банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2020
валюта курс
EUR 2.7469
USD 2.3990
RUB 3.3362
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7344 -0.0125
USD 2.3879 -0.0111
RUB 3.3674 +0.0312
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7350 2.7440
USD 2.3940 2.4020
RUB 3.3410 3.3550
подробнее

Конвертация в банках
на 21.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1440
EUR/RUB 81.4000 81.9000
USD/RUB 71.4000 71.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте