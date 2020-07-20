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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ЗАПУСТИЛ СОБСТВЕННЫЙ ПРОЦЕССИНГ БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК MASTERCARD
12:15 21.07.2020
Белинвестбанк успешно перешел на собственный процессинг по операциям с карточками международной платежной системы Mastercard.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, переход на собственный процессинг позволит банку улучшить скорость и качество обслуживания клиентов, а также будет способствовать внедрению и запуску новых технологий и сервисов.
Все это гармонично вписывается в концепцию позиционирования Белинвестбанка – ЭкоЛогичный банк. Данная концепция включает в себя в числе прочего предоставление возможности комфортно распоряжаться финансами и наличие быстрых и легких в использовании сервисов.
Сегодня Белинвестбанк обслуживает более 386 тыс. банковских платежных карточек международной платежной системы Mastercard. Сеть устройств самообслуживания банка включает 516 банкоматов, 209 инфокиосков, эквайринговая сеть насчитывает более 12 тыс. единиц платежного оборудования в 9 тыс. торгово-сервисных предприятиях.
Напомним, в апреле 2020 года Белинвестбанк успешно перешел на собственный процессинг по операциям с карточками международной платежной системы Visa. Ранее, в 2018 году, банк подключился к международной платежной системе JCB. Таким образом, КартЦентр Белинвестбанка самостоятельно процессирует операции по карточкам трех ведущих международных платежных систем.
ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 28-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями.
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