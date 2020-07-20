ОАО «Паритетбанк» предлагает новый безотзывный депозит «Клевер» в долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по вкладу составляет 2,3%, предусмотрена капитализация процентов и частичное снятие в рамках капитализированных процентов. Оптимальный срок размещения - 13 месяцев.

При этом высокая процентная ставка является фиксированной и действует на протяжении всего срока размещения.

Подробнее с условиями депозита можно ознакомиться по ссылке.