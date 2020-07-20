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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ДЕПОЗИТ «КЛЕВЕР» В ДОЛЛАРАХ США
10:34 21.07.2020
ОАО «Паритетбанк» предлагает новый безотзывный депозит «Клевер» в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по вкладу составляет 2,3%, предусмотрена капитализация процентов и частичное снятие в рамках капитализированных процентов. Оптимальный срок размещения - 13 месяцев.
При этом высокая процентная ставка является фиксированной и действует на протяжении всего срока размещения.
Подробнее с условиями депозита можно ознакомиться по ссылке.
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