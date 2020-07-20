Банк развития в соответствии с постановлением правительства №414 от 10 июля 2020 г. получил мандат самостоятельно отбирать коммерческие инвестиционные проекты к финансированию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, ранее банк работал преимущественно с проектами, включенными в государственные программы либо одобренными президентом или правительством.

Банк развития при этом, реализуя самостоятельный поиск проектов, по-прежнему не вступает в конкуренцию с коммерческими банками. Для финансирования банк отбирает коммерческие инвестпроекты, соответствующие одному из критериев: сумма капитальных затрат с учетом НДС по проекту составляет не менее 40 млн. рублей либо динамический срок окупаемости проекта составляет не менее 7 лет. Объем финансирования Банком развития таких проектов - не менее 85% от суммы инвестиционных затрат с учетом НДС, срок предоставления кредита - до 15 лет (но не более динамического срока окупаемости проекта).

«Банк развития в рамках организации финансирования готов предложить ряд продуктов как в национальной, так и в иностранной валютах, не только за счет собственных источников, но и путем привлечения связанных иностранных кредитов, как со страховым покрытием экспортных кредитных агентств, так и без него (в зависимости от срока привлечения иностранных кредитных линий)», - отметили в финучреждении.

Подробная информация по финансированию самостоятельно отбираемых инвестпроектов размещена на сайте банка.