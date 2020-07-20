ОАО «СтатусБанк» запускает 20 июля 2020 года новую услугу – оформление СТАТУСкарты ОНЛАЙН.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты банка могут оформить СТАТУСкарту ОНЛАЙН без посещения банка и получить ее бесплатно почтой прямо на дом.

Кроме того, при оформлении СТАТУСкарты ОНЛАЙН за выпуск и обслуживание карточки плата не берется.