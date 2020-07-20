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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЖАЕТ КОМИССИЮ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
16:46 20.07.2020
ВТБ (Беларусь) с 23 июля на 0,4 п.п. снижает размер комиссии за зачисление средств в российских рублях, поступивших со счетов из других финансовых организаций, на текущие (расчетные) счета банка, в том числе и с банковской платежной картой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый размер вознаграждения при безналичном зачислении средств в российских рублях физическому лицу составит 0,1% от суммы (минимум − эквивалент 500 российских рублей, максимум − эквивалент 12 тысяч российских рублей).
Ранее данный тариф составлял 0,5% от суммы поступивших средств (минимум − эквивалент 900 российских рублей, максимум − эквивалент 12 тысяч российских рублей).
«ВТБ (Беларусь) стремится сделать обслуживание более удобным и привлекательным. Банк принял решение снизить размер комиссии за переводы средств в российских рублях, чтобы в полной мере удовлетворить спрос со стороны клиентов на совершение подобного рода операций. Данные переводы остаются особенно актуальными в период ограниченной возможности передвижения между странами», – прокомментировала Елена Шек, начальник отдела разработки и поддержки пассивных и комиссионных продуктов банка ВТБ (Беларусь).
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