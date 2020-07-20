Нацбанку Беларуси поставлена задача найти альтернативные возможности привлечь ресурсы (желательно внешние и длинные) для диверсификации базы банков. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с руководством Нацбанка в рамках принятия кадровых решений.

"Такие же задачи (ключевые показатели эффективности) надо ставить всем руководителям банков и строго спрашивать за выполняемую работу. Это прежде всего касается помощника президента. У вас должно быть, как в правительстве: каждый отвечает персонально, что продал на экспорт и сколько валютной выручки принес в страну. Каждый банкир должен персонально отвечать, какие он деньги привлек с внешних рынков и на каких лучших условиях. Сидя в конторе Нацбанка этого не сделаешь. У вас должны быть обширные контакты. И не только с россиянами, но и в Европе, Америке, Китае, других местах, чтобы привлечь денежные ресурсы", - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.