БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

14:05 20.07.2020 ЗАО «Альфа-Банк» с 18 июля 2020 г. изменило процентные ставки по некоторым вкладам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному «Альфа-Вкладу» со сроком возврата 2 месяца процентная ставка установлена в размере 12,4% годовых, 5 месяцев - 13% годовых, 7 месяцев - 13% годовых, 13 месяцев - 13% годовых, 26 месяцев - 13% годовых. По безотзывному «Альфа-Вкладу» со сроком возврата (в днях): 100 дней – 12% годовых. По безотзывному «Альфа-Вкладу» со сроком возврата 2 месяца процентная ставка – 11% годовых, 13 месяцев – 13,5% годовых. Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить действие вклада с 18 июля 2020 года или позже, депозитный договор пролонгируется на новых условиях.