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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
14:05 20.07.2020
ЗАО «Альфа-Банк» с 18 июля 2020 г. изменило процентные ставки по некоторым вкладам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному «Альфа-Вкладу» со сроком возврата 2 месяца процентная ставка установлена в размере 12,4% годовых, 5 месяцев - 13% годовых, 7 месяцев - 13% годовых, 13 месяцев - 13% годовых, 26 месяцев - 13% годовых.
По безотзывному «Альфа-Вкладу» со сроком возврата (в днях): 100 дней – 12% годовых.
По безотзывному «Альфа-Вкладу» со сроком возврата 2 месяца процентная ставка – 11% годовых, 13 месяцев – 13,5% годовых.
Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить действие вклада с 18 июля 2020 года или позже, депозитный договор пролонгируется на новых условиях.
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