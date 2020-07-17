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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ПЕНСИОНЕРАМ ПРЕДЛАГАЮТ КЛУБНУЮ КАРТУ «БАРХАТ» ОФОРМИТЬ ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ
13:15 20.07.2020
С 20 июля по 23 октября 2020 года в Беларусбанке действует специальное предложение по оформлению платежной карточки Клуба «Бархат».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стоимость обслуживания международной карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro снижена до 2 белорусских рублей при дистанционном оформлении и до 2,5 белорусского рубля при оформлении в подразделениях банка.
Клуб «Бархат» насчитывает почти 1 миллион участников, что говорит о популярности и востребованности предложения на рынке среди аналогичных продуктов.
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