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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ И РОССИЯНЕ, ОГРАНИЧИЛИ ВНЕШНИЕ ЛИМИТЫ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ - ЛУКАШЕНКО
12:58 20.07.2020
Некоторые страны, в том числе и россияне, ограничили внешние лимиты для белорусских банков. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с руководством Нацбанка в рамках принятия кадровых решений.
"Вы видите, что некоторые страны, в том числе и россияне, ограничили внешние лимиты для белорусских банков", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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