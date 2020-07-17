Некоторые страны, в том числе и россияне, ограничили внешние лимиты для белорусских банков. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с руководством Нацбанка в рамках принятия кадровых решений.

"Вы видите, что некоторые страны, в том числе и россияне, ограничили внешние лимиты для белорусских банков", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.