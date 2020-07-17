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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЛУКАШЕНКО НАЗНАЧИЛ НОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ПРАВЛЕНИЕ НАЦБАНКА


12:19 20.07.2020

Александр Лукашенко 20 июля назначил новых руководителей в правление Национального банка, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, вакансию заместителя председателя правления заняла начальник главного управления регулирования банковских операций, член правления Илона Ледницкая.

На второй срок полномочий члена правления назначена начальник главного управления банковского надзора Елена Машнина. Членами правления Национального банка также стали начальник главного правления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.
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