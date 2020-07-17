БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК УСТАНОВИЛ ЛИМИТ ПО КАРТОЧКАМ

11:18 20.07.2020 ОАО «СтатусБанк» установило лимит по карточкам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в целях минимизации рисков проведения несанкционированных операций при использовании банковских платежных карточек, эмитированных ОАО «СтатусБанк», с 10 часов 00 минут 20 июля 2020 г. устанавливается лимит по платежам через АИС ЕРИП (система "Расчет"), производимым через Интернет-Банк при использовании карточки в течении календарных суток в размере 30 тысяч белорусских рублей по каждой карточке.