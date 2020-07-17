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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК С 22 ИЮЛЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ PRIORPLUS


09:37 20.07.2020

Программа лояльности PriorPlus в связи с перезапуском будет приостановлена, но все накопленные баллы сохранятся.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Приорбанка, для проведения технических работ с 22 июля приостанавливается регистрация новых клиентов в программе, а также начисление баллов действующим участникам.

Сайт программы будет доступен до 31 июля. До этого периода участники могут обменивать баллы на вознаграждение. Однако не стоит беспокоиться о тех баллах, которые не успели обменять — они будут доступны после перезапуска программы. Правила сгорания баллов в период недоступности PriorPlus действовать не будут.

Ориентировочный срок возобновления программы — сентябрь 2020 года.

Программа лояльности PriorPlus была запущена в декабре 2018 года. Сейчас с программой сотрудничают более 50 партнеров, предлагая промокоды номиналом от 10 до 200 баллов, а также travel-платформа, где за накопленные баллы можно покупать авиабилеты и бронировать отели и автомобили.

За все время работы программы Приорбанк получил огромное количество положительных отзывов, а также множество пожеланий по улучшению. Для того, чтобы реализовать пожелания, в банке приняли решение обновить программу, сделав ее еще более удобной и выгодной. В банке постарались сделать этот процесс максимально комфортным для клиентов, однако некоторых неудобств избежать не удалось.
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