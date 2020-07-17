ЗАО «Банк РРБ» с 27 июля 2020 г. изменяет размер оплаты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, плата не взимается за прием наличных денег в белорусских рублях через автоматизированную депозитарную машину (АДМ) с зачислением на счета клиентов ЗАО “РРБ-Банк.

Через кассы банка, пункты обмена валют, пункты банковских услуг с зачислением на счета клиентов иных банков Беларуси - 1,0% от суммы (мин. 5,00 BYN)

Что касается операций по банковским платежным карточкам ЗАО “РРБ-Банк” вне рамок “зарплатных” договоров, то перечисление денежных средств с целью зачисления их на текущие счета физических лиц - владельцев банковских карточек ЗАО «РРБ-Банк» через транзитный счет банка (3819*) будет стоить 1,0% от суммы перевода.