В ТРЦ Galileo заработало новое удаленное рабочее место (УРМ) ОАО «Белгазпромбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, точка размещена на 3-м этаже торгового центра, возле зоны фудкорта, и оснащена банкоматом с функцией кэш-ресайклинга.

Основной функционал новой точки: подключение и обучение клиентов использованию каналов ДБО, оформление карточки рассрочки «Карта покупок», карточки с дифференцированным cash-back Сashalot, расчётных карт, страховых полисов, оформление иных банковских продуктов через каналы ДБО.

ТРЦ Galileo является одним из крупнейших и популярных торгово-развлекательных центров г. Минска, и располагается в удобном и доступном месте, рядом со станцией метро «Площадь Ленина», вблизи (в пешей доступности) с железнодорожным вокзалом и автовокзалом. В ТЦ Galileo расположены многие партнеры банка по проектам «Карта покупок» и Cashalot.

Новую стратегию по внедрению удаленных мобильных рабочих мест в городе Минске Белгазпромбанк стал развивать с начала 2018 года.