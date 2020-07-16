СП ООО «Паркерпласт» реализовало весь объем токенов с фиксированной доходностью, размещенный на инвестиционной платформе Банка БелВЭБ Finstore.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка БелВЭБ, за 6 месяцев агромпромышленая компания привлекла инвестиций на сумму 1 млн долларов США, которые будут направлены на расширение деятельности в Беларуси, а также в Российской Федерации, Украине и Молдове. Инвесторам, поддержавшим проект «Паркерпласт», в течение 2020 года дважды выплачен процентный доход на вложенные средства.

В настоящее время на Finstore.by зарегистрировано более 1500 инвесторов, а общий объем инвестиций приближается к отметке в 6 млн. долларов США. Зарегистрированным пользователям доступны 10 предложений токенов с фиксированной доходностью от белорусских компаний различных сфер деятельности, номинированные в четырех валютах (белорусские и российские рубли, доллары США, евро) с уровнем доходности от 5% до 18% годовых.

Finstore.by продолжит работать над развитием рынка цифровых активов в Беларуси и расширением возможностей инвестирования для своих клиентов.

Инвестиционная платформа Finstore.by действует в правовом режиме Парка высоких технологий в соответствии с декретом № 8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики». Оператором платформы выступает ООО «ДФС», входящее в холдинг Банка БелВЭБ.