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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КРИПТОПЛАТФОРМА БАНКА БЕЛВЭБ УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛА ПЕРВОЕ ICO
12:13 17.07.2020
СП ООО «Паркерпласт» реализовало весь объем токенов с фиксированной доходностью, размещенный на инвестиционной платформе Банка БелВЭБ Finstore.by.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка БелВЭБ, за 6 месяцев агромпромышленая компания привлекла инвестиций на сумму 1 млн долларов США, которые будут направлены на расширение деятельности в Беларуси, а также в Российской Федерации, Украине и Молдове. Инвесторам, поддержавшим проект «Паркерпласт», в течение 2020 года дважды выплачен процентный доход на вложенные средства.
В настоящее время на Finstore.by зарегистрировано более 1500 инвесторов, а общий объем инвестиций приближается к отметке в 6 млн. долларов США. Зарегистрированным пользователям доступны 10 предложений токенов с фиксированной доходностью от белорусских компаний различных сфер деятельности, номинированные в четырех валютах (белорусские и российские рубли, доллары США, евро) с уровнем доходности от 5% до 18% годовых.
Finstore.by продолжит работать над развитием рынка цифровых активов в Беларуси и расширением возможностей инвестирования для своих клиентов.
Инвестиционная платформа Finstore.by действует в правовом режиме Парка высоких технологий в соответствии с декретом № 8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики». Оператором платформы выступает ООО «ДФС», входящее в холдинг Банка БелВЭБ.
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