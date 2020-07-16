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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ПЕРВЫМ В БЕЛАРУСИ ВЫПУСТИЛ БЛОКЧЕЙН-ГАРАНТИЮ В ПОЛЬЗУ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ


10:47 17.07.2020

Первую в стране банковскую гарантию в пользу таможенных органов с применением технологии блокчейн накануне выпустило ОАО «Белинвестбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, получателем гарантии стала Минская региональная таможня. С этого дня все банковские гарантии и иные сообщения, связанные с их обращением, будут выпускаться только в виде электронного документа, обеспечив в данных операциях, кроме всего прочего, полный отказ от бумаги.

Выпуск банковских гарантий с применением технологии блокчейн дает возможность более оперативно взаимодействовать с таможенными органами по вопросам гарантированного исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и прочих платежей: сокращается время с момента выпуска гарантии банком до ее принятия таможенным органом, появляется возможность в реальном времени контролировать статус гарантии.

С 26 июня 2020 года Национальный банк совместно с Государственным таможенным комитетом начал опытно-промышленную эксплуатацию программного обеспечения, позволяющего выпускать банковские гарантии и иные сообщения, связанные с их обращением, в пользу таможенных органов в виде электронного документа. Обмен соответствующей информацией осуществляется между информационной сетью Национального банка, функционирующей по технологии блокчейн, и информационной системой Государственного таможенного комитета.

Планируется, что с 1 августа 2020 года все банковские гарантии в пользу таможенных органов будут выпускать только в виде электронного документа.

Следует напомнить, в январе 2019 года Белинвестбанк первым выпустил банковскую гарантию с элементами технологии блокчейн в пользу ОАО «НКФО «Единое расчетное и информационное пространство».
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